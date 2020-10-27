В выпуске "Pro новости" за 26 октября – мирный протест в Беларуси хочет экономически воздействовать на Александра Лукашенко, чтобы он ушел с должности. В Украине прошли местные выборы 2020, но некоторые результаты экзит-полов стали неожиданностью.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Организаторы опроса Владимира Зеленского уже сообщили предварительные результаты. В целом в день выборов якобы опросили почти 4 миллиона человек. Смотрите полный выпуск программы "Pro новости":