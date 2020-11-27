В выпуске программы "Pro новости" за 27 ноября – Александр Лукашенко придумал новый способ, как преодолеть масштабные протесты в Беларуси. Для этого он использует эпидемию коронавируса COVID-19. Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса представила первые результаты. Народные депутаты поделили свою деятельность на 3 направления.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Европу накрыла вторая волна коронавируса. Правительства вынуждены вводить полные локдауны и параллельно бороться с противниками ограничений, которые выходят на протесты.