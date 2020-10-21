В выпуске программы "Pro новости" за 21 октября – есть риск, что власть будет манипулировать вопросами референдума, ведь их можно сформировать так, что ответы будут трактоваться по-разному. В Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом – 6 719 человек. В мире заразились 40 837 751 человек.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Одним из вопросов от Зеленского к украинцам 25 октября 2020 года будет вопрос о медицинском каннабисе. Законное выращивание марихуаны может дать Украине реальный экономический толчок.