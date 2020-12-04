В выпуске "Pro новости" за 4 декабря – Рада взялась за возобновление е-декларирования. Народные депутаты приняли "компромиссный" законопроект, объединив предложения президента и рабочей группы. Министр здравоохранения заверил, что до Нового года локдауна в Украине точно не будет.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Потенциальные кандидаты на увольнение – генпрокурор Ирина Венедиктова и Олег Татаров, один из заместителей Ермака. Сейчас их даже связывает совместный скандал.