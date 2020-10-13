В выпуске программы "Pro новости" за 13 октября – Владимир Зеленский анонсировал, что 25 октября на избирательном участке украинцы смогут ответить на дополнительные 5 вопросов. Почему Ирина Венедиктова будет занимать должность генпрокурора еще 4 года, несмотря на заявления Зеленского о ее отставке.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Из-за резкого роста больных COVID-19 в Украине, украинских школьников отправят на каникулы. Они продлятся с 15 по 30 октября 2020 года. В Украине фиксируют примерно по 5 тысяч больных ежедневно, однако украинцы до сих пор массово не соблюдают элементарных правил безопасности – не носят маски и не сохраняют необходимую дистанцию.