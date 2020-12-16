В выпуске "Pro новости" за 16 декабря – в главной смете страны – существенное увеличение финансирования Офиса Президента и Генпрокуратуры. Сейчас власти решили не экономить на себе. НАБУ обнародовала перехваченный разговор топменеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго. Есть вероятность преступного сговора группы лиц.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Вероятно, некоторые из протестующих акции ФЛП – подставные, в частности свезенные в Киев помитинговать за вознаграждение. Некоторые детали митинга не слишком похожи на стихийное собрание возмущенных предпринимателей.