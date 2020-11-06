В выпуске программы "Pro новости" за 6 ноября – в США используют необычную для украинцев систему подсчета голосов на выборах. Однако американцам нравится, это придает выборам элементов шоу, когда результат неизвестен и непонятен до конца. Нардепы ввели штраф за неношение маски в общественных местах. Однако и среди депутатов немало нарушителей карантинных мер.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине бушует конституционный кризис – с тех пор как КСУ вынес скандальное решение. Однако монобольшинство парламента фактически проигнорировало законопроект президента относительно суда.