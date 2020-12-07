В выпуске "Pro новости" за 7 декабря – в России решили возобновить строительство "Северного потока-2". Однако по определенным причинам россияне не смогут самостоятельно это сделать. НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Некоторые предполагают, что он является посредником между Владимиром Зеленским и олигархами.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Верховной Раде 4 декабря 2020 депутаты восстановили уголовную ответственность

чиновников за ложь в декларациях. Однако смягчение наказания по нескольким причинам является неправильным шагом.