В выпуске программы "Pro новости" за 30 октября – народные депутаты хотят повысить цены на автомобильный сжиженный газ. Сегодня средняя цена для автомобилей по Украине составляет 12 гривен 70 копеек. Это почти в два раза меньше, чем на бензин марки А-95. В США активно проходит президентская кампания. Она обещает стать рекордной по количеству скандалов.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Президент Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. Народное возмущение решениями Конституционного суда вылилось в громкий митинг. Украинцы вышли на массовый митнг под зданием КСУ. Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий 30 октября более 2 часов общался с журналистами во время брифинга. Он говорил о скандальном решении КСУ, незадекларированной даче в оккупированном Крыму и допросе в ГБР.