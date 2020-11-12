В выпуске программы "Pro новости" за 12 ноября – так называемое мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном подписали с участием Владимира Путина и под будущие гарантии от российских миротворцев. По иерархии первое лицо в Украине, которое должно заменить больного Президента Украины Владимира Зеленского, это заместитель Дмитрия Разумкова депутат Елена Кондратюк.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Конституционный Суд Украины перешел на дистанционный режим работы. Все из-за того, что несколько судей заболели COVID-19, еще у некоторых – симптомы коронавируса.