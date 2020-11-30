В выпуске "Pro новости" за 30 ноября – в Верховной Раде депутаты должны успеть до конца года сделать все, с чем не справились за несколько месяцев. Прежде всего проголосовать во втором чтении проект бюджета на 2021 год и решить конституционный кризис. 7 лет назад произошла Революция Достоинства, после которой Украина стала заметной на международной политической карте.

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За прошедшие сутки, 29 ноября, в Украине выявили почти 10 тысяч новых больных COVID-19. А еще в субботу количество выявленных случаев составляло около 16 тысяч.

В СМИ сообщили, что Кабинет Министров рекомендует ввести в стране жесткий карантин на период рождественско-новогодних праздников – с 24 декабря по 15 января.