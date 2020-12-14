В выпуске "Pro новости" за 14 декабря – сотрудники ФСБ по приказу Владимира Путина дважды травили Алексея Навального. СМИ провели совместное расследование и установили причастных лиц. Вступление Украины в ЕС обещает почти каждый президент. Однако соответствующий процесс длится уже более 15 лет.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Ситуация со случаями заболевания COVID-19 в Украине хуже, чем в Германии. Однако локдаун во время зимних праздников объявила Германия, а украинское правительство введет жесткие ограничения только после праздников.