В выпуске программы "Pro новости" за 25 ноября – в Мининфрастуктуре разработали законопроект, который поможет вывести такси из тени. Также чиновники предлагают обязать таксистов проходить обязательный техконтроль авто и ежегодный медосмотр. После инаугурации сотрудники Белого Дома будут иметь только 5 часв, чтобы вывезти из него личные вещи Дональда Трампа и завезти туда вещи Джо Байдена.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Украинская власть рассуждает о возможности введения жесткого карантина на рождественские и новогодние праздники.