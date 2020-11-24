В выпуске программы "Pro новости" за 24 ноября – во Львове приняли решение о проведении первого заседания нового горсовета уже 24 ноября. Депутаты от "ЕС", "Свободы" и "Варты" решили перехватить власть. Человечество уже получило 3 перспективных вакцины от коронавируса. Уже в декабре 2020 году их начнут массово использовать в США.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Дональд Трамп похоже таки передумал судиться из-за результатов президентских выборов и начал отдавать власть. Впрочем, среди определенного количества украинских чиновников из-за этого царит сплошная депрессия.