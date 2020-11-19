В выпуске программы "Pro новости" за 19 ноября – вопрос реформирования СБУ стал слишком политизированным. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов убежден, что законодательные спекуляции могут ослабить национальную безопасность, что сыграет в пользу России. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за неношение маски – от 170 гривен.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: С сентября рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому вырос на 2%. Согласно соцопросу, не доверяют президенту 51% жителей Украины, то есть каждый второй.