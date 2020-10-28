В выпуске "Pro новости" за 28 октября – Шарли Эбдо вновь возмутило исламский мир скандальной карикатурой. Однако корень проблемы там не религия, а то, что Европа приютила беженцев, надеясь их ассимилировать, взамен беженцы начали переделывать Европу по своему вкусу. Конституционный Суд принял решение отменить статью Уголовного кодекса о недостоверном декларировании.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: 5 миллионов гектаров государственной земли незаконно выведены в частную собственность за годы независимости. Все благодаря "бесплатной" приватизации.