В выпуске программы "Pro новости" за 18 ноября – часть средств из фонда COVID-19 использовали для строительства дорог. В частности, представителей действующей власти обвинили в хищении этих денег. В Украине в разных сферах царит неблагоприятная ситуация. Причиной является медицинский, экономический и конституционный кризисы.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине своеобразным "символом выживания" для больных COVID-19 стал кислородный баллон. Он помогает вылечить даже пациентов, у которых легкие поражены пневмонией.