Pro новости: Суд удовлетворил иск Медведчука против Кипиани. Дискуссии по опросу Зеленского
В выпуске программы "Pro новости" за 19 октября украинский суд стал на сторону кума Путина и запретил книгу Вахтанга Кипиани, где упоминается Виктор Медведчук. Среди украинцев не утихают словесные баталии относительно инициированного Зеленским опроса. Одни радуются, что президент будет советоваться с народом, а другие возмущаются, что он таким образом занимается популизмом.
Также в выпуске" Pro новости" на 24 канале:
Российские ученые обнародовали наконец состав своей вакцины от COVID-19 – они длительное время держали ее в тайне.