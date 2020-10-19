В выпуске программы "Pro новости" за 19 октября украинский суд стал на сторону кума Путина и запретил книгу Вахтанга Кипиани, где упоминается Виктор Медведчук. Среди украинцев не утихают словесные баталии относительно инициированного Зеленским опроса. Одни радуются, что президент будет советоваться с народом, а другие возмущаются, что он таким образом занимается популизмом.

Также в выпуске" Pro новости" на 24 канале: Российские ученые обнародовали наконец состав своей вакцины от COVID-19 – они длительное время держали ее в тайне.