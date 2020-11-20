В выпуске программы "Pro новости" за 20 ноября – в Украине представили проект нового государственного Герба. Однако украинцам не понравился эскиз-победитель. В соцсетях пользователи даже в шутку предлагают свои варианты. Россия пытается расширить свое военное присутствие в мире. В частности, первая военная база, согласно плану, должна быть создана в Африке.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:​ Владимир Зеленский весной 2020 года анонсировал программу выгодной ипотеки. Уже этой осенью президент заявил, что кредитный прорыв удался. Поэтому ипотека на жилье под 10% стала реальностью.