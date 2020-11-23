В выпуске программы "Pro новости" за 23 ноября – в Украине состоялся второй тур местных выборов. В разных городах выявили нарушения, а общественные организации устроили различные конкурсы, чтобы повысить явку. Уже более 3 месяцев белорусы протестуют против правления Александра Лукашенко, который подтасовал результаты последних выборов.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:​ На выходных полиция Киева составила 17 административных протоколов за отсутствие маски в определенных законом местах. За это предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.