В выпуске программы "Pro новости" за 26 ноября – за 4 месяца перемирия на Донбассе погибли четверо военных, боевики не соблюдают режим прекращения огня. Признаков разрешения конфликта нет, однако вопрос реинтеграции – актуален. В украинском госбюджете недостаточно средств и непонятно, что в дальнейшем будет делать страна. В то же время денег не хватает даже на первоочередные проблемы.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В Украине очередной рекорд по количеству новых больных COVID-19 – за день обнаружили более 15 тысяч больных. Вероятно, власть не имеет другого выхода кроме объявления в Украине жесткого карантина.