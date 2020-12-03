В выпуске "Pro новости" за 3 декабря – Украине и Грузии в 2008 году Альянс одновременно отказал в желаемого плана действий относительно членства. Несмотря на это, Грузия уже скоро может стать 31 страной НАТО. Украина – в тройке лидеров по количеству новых больных COVID-19. Сегодня их – 14 500 человек.

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня оказался крайне положительным. Мол, если сравнивать данные за этот четверг и за прошлый, то в этот день в Украине новых больных обнаружили на тысячу меньше.

Уже в пятницу, 4 декабря, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за ложную информацию в декларациях. Члены профильного комитета наконец достигли компромисса по законопроекту. В нем же осталось положение об ограничении свободы.