В выпуске программы "Pro новини" за 16 октября – в Киеве фиксируют повышенный уровень загрязненности воздуха. Киевлянам не советуют лишний раз выходить на улицу или открывать окна. Уже 25 октября пройдут местные выборы. Однако, как говорит статистика, они не так интересны украинцам как парламентские или президентские.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В офисе Президента раскрыли карты по всем 5-ти вопросам к украинцам. Сегодня Зеленский обнародовал 3 последних вопроса, на которые избиратели ответят 25 октября. Президент обещает, что такие опросы будет проводить часто.