В выпуске "Pro новости" за 23 октября – Зеленский собрал Верховную Раду и устроил там отчет о своей работе. Однако это звучало как восхваление перед всеми своими достижениями. Зеленский понимал, что этот отчет потом все будут обсуждать, а это добавит популярности и ему, и его политической силе. Украинцам впервые приходится голосовать на местных выборах в условиях пандемии.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: В США состоялись вторые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа.