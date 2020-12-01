В выпуске "Pro новости" за 1 декабря – секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине точно введут. Впрочем, сейчас решается вопрос, когда именно это произойдет. По его словам, есть 2 варианта дат, которые рассматривают. ФЛП добились того, чтобы Рада приняла требования улицы и отложила еще на год обязательное использование малыми предпринимателями кассового аппарата.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Производитель вакцины фармакомания Pfizer осуществила первую поставку в Соединительные Штаты – первую партию доставили самолетом из Брюсселя в Чикаго. Продавать они ее пока не могут, ждут официального разрешения, которое планируют получить уже 10 декабря.