В выпуске программы "Pro новости" за 12 октября – протесты в Беларуси не прекращаются. Силовики все жестче разгоняют митингующих – пока известно о 600 новых задержанных. Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Лондон дал интервью программе BBC. В разговоре с журналистом Стивеном Сакуром он отвечал, как выполняет предвыборные обещания.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Верховную Раду отправили на карантин до 20 октября, ведь и среди депутатов есть случаи заболевания коронавирусом. Вероятно, после карантина Рада вернется уже без монобольшинства "Слуг народа".