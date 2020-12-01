Евросоюз обнародовал ежегодный отчет об ассоциации Украины. В ЕС отметили, что страна продолжает реализовывать реформы, но проблемы еще есть.

Что говорят в ЕС

В Украине произошел ряд положительных сдвигов. Об этом свидетельствует отчет ЕС.

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Сдвиги касаются банковской сферы, земельной реформы, цифрового сектора, а также сферы правосудия и борьбы с коррупцией. Хотя отметили, что дальнейшие усилия нужны.

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель отметил, что несмотря на агрессию России и пандемию коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ.

Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства права,

– добавил Боррель.

В то же время комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину в отношении реформ, чтобы смягчить негативное влияние кризиса.

Обратите внимание! ЕС публикует отчет ежегодно. В нем описывают реализацию Украиной реформ за последний год в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина – ЕС, которое действует с 2017 года. Нынешний отчет обнародовали накануне заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоится 8 декабря.

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