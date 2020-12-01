Проблемы еще есть: в ЕС обнародовали годовой отчет об ассоциации Украины
Евросоюз обнародовал ежегодный отчет об ассоциации Украины. В ЕС отметили, что страна продолжает реализовывать реформы, но проблемы еще есть.
Что говорят в ЕС
В Украине произошел ряд положительных сдвигов. Об этом свидетельствует отчет ЕС.
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Сдвиги касаются банковской сферы, земельной реформы, цифрового сектора, а также сферы правосудия и борьбы с коррупцией. Хотя отметили, что дальнейшие усилия нужны.
Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель отметил, что несмотря на агрессию России и пандемию коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ.
Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства права,
– добавил Боррель.
В то же время комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели отметил, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину в отношении реформ, чтобы смягчить негативное влияние кризиса.
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