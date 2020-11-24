В отношениях Украины и Молдовы есть проблемы, требующие решения. После избрания президентом проевропейского кандидата Майи Санду это станет возможным.

Президент Владимир Зеленский пригласил Санду посетить Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Радио Свобода".

Кстати Крым – часть Украины, – Санду

Перед тем Кулеба планирует посетить Молдову. По словам министра, сторонам есть о чем поговорить. Не только о Крыме и Приднестровье, но и о развитии торговли и других проблемных вопросах.

Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже "мхом поросли". Пришло время их решать. И терпеть уже нет смысла эту ситуацию,

– сказал Кулеба.

Почему в отношениях Украины и Молдовы был "застой"

Кулеба отметил, что при экс-президенте Игоре Додоне Молдова имела "неоднозначную" позицию по Крыму. По словам министра, избрание Санду позволит перевернуть негативную страницу в отношениях стран.

Все потому, что избранный президент всегда четко высказывалась о российской агрессии и незаконной оккупации Крыма. Поэтому Кулеба подытожил, что никаких препятствий для взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нет.

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Обратите внимание! Выборы президента Молдовы состоялись 1 ноября. Санду победила действующего президента Игоря Додона, который был известен своей пророссийской позицией.



Результаты выборов президента Молдовы / Инфографика 24 канала