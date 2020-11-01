Разумков назвал проблемы и преимущества реформы децентрализации
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что считает реформу децентрализации достаточно успешной. По его словам, реформа содержит проблемы, которые еще не решены, но в целом она продвигается вперед.
Особенно важным этапом в процессе реформы были местные выборы, состоявшиеся 25 октября, рассказал Дмитрий Разумков в интервью Укринформу.
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Потому что именно этой новоизбранной местной власти будут передаваться большой объем полномочий, большой объем ответственности, но параллельно с этим дополнительные финансовые ресурсы, которые можно будет использовать на пользу общин,
– пояснил спикер парламента.
Он подчеркнул, что сейчас ключевой вопрос – профессиональный и принципиальный подход органов местного самоуправления. Мол, если к власти в регионах придут патриотические в отношении своих общин люди, то можно будет получить хорошие примеры достижений.
"Возможности увеличились в разы. Мы прошли один этап, сейчас будет второй – во многих крупных городах впереди второй тур выборов, подсчет голосов продолжается. Надеюсь, что все пройдет нормально", – отметил Дмитрий Разумков.
Резюмируя, он подчеркнул, что сейчас еще есть вопросы с районными советами и другие аспекты, которые следует доделывать, но уже есть уверенность, что в вопросе децентрализации Украина движется в правильном направлении.
Коротко о реформе децентрализации:
- Она началась еще в 2014 году – сразу после Революции Достоинства. Одним из ключевых ее идеологов было правительство Владимира Гройсмана, которое определило реформу ключевым приоритетом.
- После выборов в 2019 году новая власть также поддержала эту реформу и начала вести ее к ключевому моменту – формированию местного самоуправления в децентрализованных ОТО.
- Суть реформы предусматривает создание на территории Украины многих небольших ОТО, каждая из которых заменяет сразу городские, поселковые или сельские советы.
- Общины получают большую долю поступлений в бюджеты разных уровней, в частности по налогам, которые платят люди и предприятия, работающие на ее территории. Впрочем кроме денег, на органы местного самоуправления возлагают и больше ответственности – это зарплаты бюджетникам и прочее.
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