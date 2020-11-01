Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что считает реформу децентрализации достаточно успешной. По его словам, реформа содержит проблемы, которые еще не решены, но в целом она продвигается вперед.

Особенно важным этапом в процессе реформы были местные выборы, состоявшиеся 25 октября, рассказал Дмитрий Разумков в интервью Укринформу.

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Потому что именно этой новоизбранной местной власти будут передаваться большой объем полномочий, большой объем ответственности, но параллельно с этим дополнительные финансовые ресурсы, которые можно будет использовать на пользу общин,

– пояснил спикер парламента.

Он подчеркнул, что сейчас ключевой вопрос – профессиональный и принципиальный подход органов местного самоуправления. Мол, если к власти в регионах придут патриотические в отношении своих общин люди, то можно будет получить хорошие примеры достижений.

"Возможности увеличились в разы. Мы прошли один этап, сейчас будет второй – во многих крупных городах впереди второй тур выборов, подсчет голосов продолжается. Надеюсь, что все пройдет нормально", – отметил Дмитрий Разумков.

Резюмируя, он подчеркнул, что сейчас еще есть вопросы с районными советами и другие аспекты, которые следует доделывать, но уже есть уверенность, что в вопросе децентрализации Украина движется в правильном направлении.

Коротко о реформе децентрализации: