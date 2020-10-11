Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Россия выделила 5 миллиардов рублей
Россия выделила 4,95 миллиардов рублей на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Соответствующее решение приняли по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщает официальный сайт российского правительства, пишет 24 канал.
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Эти деньги направят, в частности, на строительство водозабора с очистными и инженерными сооружениями на реке Бельбек. А также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.
Все строительные работы будет вести Министерство обороны. Когда объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, более 870 миллионов рублей направят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку новых скважин. Деньги поступят из резервного фонда российского правительства.
Оккупанты убеждены, что дополнительное финансирование позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове.
Что не так с водой в Крыму
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После того, как Россия в 2014 году оккупировала полуостров, поставки воды прекратили.
- На полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорское. Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.