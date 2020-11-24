Россия как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы в Крыму. Именно поэтому на полуострове и возникли проблемы с ее нехваткой.

До начала оккупации в 2014 году своей воды для нужд гражданского населения на полуострове хватало. Об этом заявил постоянный представитель президента Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Касательно вопроса воды в Крыму: мы все знаем о той ситуации, которая там есть, следим за сообщениями наших граждан. Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы,

– подчеркнул он.

По словам Кориневича, после начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно – на военные базы, обслуживание военного персонала.

Представитель Зеленского считает, что пока ситуация терпимая, но при определенных условиях может ухудшиться.

"Мы общаемся с нашими гражданами в Крыму, они говорят, что ситуация сейчас не настолько катастрофическая, что если будет теплая и сухая зима, то ситуация может ухудшиться. Наши граждане в Крыму понимают позицию государства, при которой подача воды по Северокрымскому каналу возможна только при полной деоккупации, и считают, что так все и должно оставаться", – сказал он.

Обратите внимание! Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант Россия.

Больше о проблемах с водой в Крыму и как их "решают" оккупанты – по ссылке.