Продажа брусчатки из Херсонеса: МИД Украины проверяет информацию
Объявление о продаже брусчатки из Херсонеса, которое разместили на российском сайте Avito, уже недоступно. В Министерстве иностранных дел Украины сейчас выясняют ситуацию.
Эта ситуация – страшная классика оккупационного жанра. Такое мнение высказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на своей фейсбук-странице.
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МИД Украины проверяет информацию
По ее словам, сейчас МИД Украины изучает ситуацию. Ее в случае подтверждения доведут до международных партнеров.
По сети распространяется инфо, что мостовую с Херсонеса Таврического (в 2013 Херсонес Таврический и его хора (сельскохозяйственная округа) были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) выставили на продажу и будто на нее уже есть московский заказчик,
– отметила Джапарова.
Также она добавила, что объявления, которое было размещено на сайте Avito, сейчас нет.
Продажа брусчатки из Херсонеса: что известно
- На территории Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе 18 ноября завершили работу по укладке плитки. Зато в администрации музея подтвердили, что покрытие демонтировали.
- Впоследствии на сайте Аvito опубликовали объявления от имени компании "Почва опт.рф" о продаже более 1000 квадратных метров плитки, якобы демонтированной "с места крещения князя Владимира".
- Администрация музея заявила, что это объявление – провокация. Впоследствии компания "Почва опт.рф" извинилась за размещение сообщения.
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