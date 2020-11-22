Объявление о продаже брусчатки из Херсонеса, которое разместили на российском сайте Avito, уже недоступно. В Министерстве иностранных дел Украины сейчас выясняют ситуацию.

Эта ситуация – страшная классика оккупационного жанра. Такое мнение высказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на своей фейсбук-странице.

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МИД Украины проверяет информацию

По ее словам, сейчас МИД Украины изучает ситуацию. Ее в случае подтверждения доведут до международных партнеров.

По сети распространяется инфо, что мостовую с Херсонеса Таврического (в 2013 Херсонес Таврический и его хора (сельскохозяйственная округа) были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) выставили на продажу и будто на нее уже есть московский заказчик,

– отметила Джапарова.

Также она добавила, что объявления, которое было размещено на сайте Avito, сейчас нет.

Отметим! Ранее президент Украины Владимир Зеленский включил Российский государственный музей Эрмитаж, "Русское географическое общество", Институт археологии Российской академии наук и другие структуры в список санкций, в частности за археологические раскопки в аннексированном Крыму.

Продажа брусчатки из Херсонеса: что известно