Парламентарии поддержали законопроект №3628 во втором чтении. Он запрещает продажу электронных сигарет и устройств для нагрева табака лицам, не достигшим 18 лет. Запрет вступит в силу с 1 января 2021 года.

За это проголосовали 309 парламентариев. Об этом сообщает 24 канал.

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Нарушителей закона ждет штраф от 6 800 до 13 600 гривен. А в случае повторного совершения такого же правонарушения штраф составит от 13 600 до 23 800 гривен.

Предполагается, что продавец имеет право требовать от покупателей документы, подтверждающие возраст. В случае отказа их предоставить, продавец будет отказывать в продаже.

Что изменится

Как отмечают авторы документа, целью его реализации являются:

сохранение жизни и здоровья детей (поскольку это является главной ценностью государства),

предотвращение случаев продажи детям электронных сигарет и жидкостей, которые используют в электронных сигаретах.

Почему этот закон необходим

Законодатели в пояснительной записке напоминают, что в Украине противодействие массовому курению началось в 2006 году, когда на законодательном уровне была ратифицирована Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака.

С тех пор приняты меры по:

запрету рекламы, продвижения и спонсорства табака,

запрету курения в общественных местах,

введению требований по маркировке табачных изделий с размещением на них графических предупреждений о вреде курения,

увеличению налогообложения табачных изделий,

тому подобное.

Однако производители табачных изделий предлагают для потребителей новые продукты, которые позиционируются как менее вредная альтернатива традиционным сигаретам, в частности, электронные сигареты. А они, по данным ВОЗ, не являются полностью безопасными, так как содержат табак и вызывают зависимость,

– отмечают парламентарии.

По их словам, обнародованные результаты некоторых независимых исследований свидетельствуют о том, что при использовании табачных изделий для нагрева уровень некоторых токсичных веществ, которые выделяются является в разы выше, чем в сигаретах.