9 декабря весь мир отметил Международный день борьбы с коррупцией. В Украине 5 лет назад создали ряд антикоррупционных органов – НАБУ, САП, НАЗК, год назад запустили ВАКС. Громкие названия, большие ожидания, но – коррупция как была чуть-ли не главной проблемой, так и остается. Но, если вам кажется, что наша страна находится на коррупционном дне, то вы ошибаетесь. Это еще не дно.

На примере далекой южноамериканской страны Перу в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале Алексей Печий рассказал как выглядит настоящее дно коррупции и что может случиться с Украиной, если эту раковую опухоль не удалить.

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Должность в Конгрессе – за деньги

Уже месяц новости из Перу не сходят с топовых строчек новостных лент во всем мире. Всего за неделю в этой стране сменились сразу 3 президента. А за последние 20 лет, Перуанцы поменяли уже 9 главу государства, страна фактически стала неуправляемой, а должности во власти продаются уже в открытую. Депутаты тамошнего Конгресса не стесняясь заявляют в СМИ, что они во власти за свои деньги, а не потому что их избрал народ.

Именно поэтому политики в Перу не заморачиваются вопросом партийности, им плевать от кого идти на выборы. В стране десятки партий, но большинство из них даже идеологию свою сформулировать не могут, по одной простой причине – это партии однодневки, которые создаются лишь под выборы, после о них забывают, а на следующие выборы создают новые. И, конечно же, финансируют такие проекты местные вороватые олигархи, чьи интересы будущие депутаты и обслуживают. Ничего не напоминает.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Теории заговора":

Уровень неприкосновенности госчиновников в Перу зашкаливает – в Конгресс может избраться любой – не важно есть ли у тебя судимость, или нет, ведутса ли против тебя криминальные дела, неважно – если ты победил на выборах – тебя из камеры СИЗО выпустят, чтобы ты стал депутатом, а дело твоё отложат. Как результат из 130 депутатов Конгресса Перу – против 68 открыты дела за коррупцию, отмывание денег, хищение гос имущества и так далее. А судебная система, фактически находится под давлением таких вот депутатов.

Что же с Перу не так

Ответ прост – страна 20 лет не вылезает из коррупции, которая стала там формой власти. Да, там есть свои антикоррупционные органы и они как бы работают, но их никто не боится.

Вдумайтесь – начиная с 2000 года абсолютно всех президентов Перу обвинили в коррупции – кто-то из них сидит в тюрьме, а кто-то покончил жизнь самоубийством.

И всё равно каждый новый президент приходит на должность под лозунгами борьбы с коррупцией и каждый быстро становится её частью. Я уже не говорю о депутатах, прокурорах, судьях и тд.

Что же случилось 9 ноября 2020 года в Перу

Конгресс, тамошняя Верховная Рада, проголосовал за импичмент президента Мартина Вискарры. Причиной стала взятка в 600 тысяч долларов, которую Вискарра якобы получил еще на посту губернатора в 2011-14 годах. Но обвинения ему так и не предъявили, а уволили с поста президента по странной причине закрепленной в Конституции - "постоянная моральная недееспособность президента".



Мартин Вискарра / Фото ANDINA

Что эта норма значит – никто не знает, но все созывы Конгресса ею охотно пользуются. Отмечу, что Перу живет по Конституции принятой еще при диктаторских режимах, в ней фактически нет ни слова про права и блага народа.

После отставки Вискарры, на улицах Перу начались массовые протесты – сторонники президента требовали вернуть Вискарру. Казалось, бы странная ситуация – президента обвинили в коррупции, а десятки тысяч перуанцев выходят в его поддержку. Но, оказывается есть за что – уровень доверия перуанцев к Конгрессу колебался на уровне 9%, уровень доверия к Вискарре – 54%.



Протесты в Перу / Фото Associated Press

Несмотря на это, Конгресс продолжает беспредельничать и назначает на место Вискарры своего ставленника и главного оппонетна Вискарры, Мануеля Артуро де Ламу. Он, правда через 5 дней сам уходит в отставку и в 3 раз за неделю в Перу назначают нового президента – Франсиско Сагасти.



Франсиско Сагасти / Фото AFP

Санта Барбара какая-то, правда? Но и это не всё, история отставки президента Вискарры тянется еще с осени 2019 года. Вискарра, похоже был первым за последние 20 лет политиком в Перу, который реально попытался бороться с коррупцией.

Все последние 20 лет Перу декларирует борьбу с коррупцией – но только на бумаге. На деле – всё иначе. В начале нулевых, после свержения диктатора Альберто Фухимори, которого Форбс в 2004 году поставил на 7 место в списке самых коррумпированных лидеров в мире, Перу начала резкий демократический и экономический подъем.

Все выдохнули с облегчением, ведь бедность резко сократилась, экспорт увеличился, а строительные компании начали массово получать госзаказы на развитие инфраструктуры. Каждый новый президент вливал миллионы бюджетных денег в строительство дорог, мостов и дамб. Такое себе "Велике будівництво" по-перуански. Это был настоящий бум. Но за этим бумом, скрывался огромный нарастающий политический кризис, который замалчивался годами.

Коррупция в "Одебрехте"

Его можно легко отследить по работе строительной фирмы "Одебрехт". Именно она получала крупнейшие инфраструктурные заказы. Это как раз тот пример, когда украинцы говорят "ну да, мы знаем что чиновник ворует, но зато он что-то и для народа делает".

Вся экономическая идиллия резко рухнула в 2016 году, когда руководство "Одебрехта" призналось, что за получение госзаказов, оно заплатило сотни миллионов долларов взяток перуанским чиновникам. Это и стало настоящим политическим взрывом, ведь коррупционеры настолько обнаглели, что даже не скрывали этого.

Например, президент Перу в 2016 – 2018 годах Пабло Кучински фактически признал – да, мои люди брали откаты у "Одебрехта", и что? Когда же фракция в Конгрессе, которую возглавляет дочь бывшего диктатора Фухимори пригрозила Кучински импичментом, он выдал помилование диктатору, Фухимори выпустили из тюрьмы и история замялась.

С того момента перуанские антикоррупционные органы, под давлением США, зашевелились и начались массовые посадки чиновников и бывших президентов. Но многих в итоге отпустили из-за не реформированных судов, которые давно управлялись политическими элитами.

Провальная попытка побороть коррупцию

Исключением стал лишь один эпизод – в 2019 году полиция наведалась к бывшему президенту Алану Гарсии, обвиняемому в коррупции. Но вместо того, чтобы сдаться, он застрелился в своей спальне.

И вот президент Вискарра, осенью 2019 года, видимо, решил наконец искоренить этот коррупционный беспредел в стране. За короткий срок Вискарра потребовал снять с прокуроров иммунитет, а также предложил ряд реформ судебной системы. Коррумпированный конгресс эти идеи конечно же не поддержал, за что Вискарра распустил его в октябре 2020 года.

Депутаты посмеялись, не признали роспуск и назначили своего президента Мерседес Араоз, мол Вискарра стране больше не нужен. Но когда стало понятно, что силовики на стороне Вискарры, Араоз сама отказалась от президенства, пробыв на посту один день. Самая короткая каденция в истории.

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Но всё же спустя год, в ноябре 2020 года коррумпированный до мозга костей Конгресс, отправил в отставку президента Вискарру, который попытался бороться с коррупцией. А вместе с тем конгрессмены в очередной раз похоронили все надежды перуанцев на искоренение коррупции.

Так, страна, которая в начале 2000-х переживала экономический всплеск и которую называли чуть ли не самой успешной в регионе, через 20 лет из-за тотальной коррупции снова скатывается в нищету. А власть в ней нагло забирает тот, у кого больше денег – доказательство тому – беспорядочная смена президентов и Конгресса без особых на то причин.

Вот вам очень яркий, во всех смыслах, пример того, почему с коррупцией в Украине нужно бороться. Но для этого недостаточно только работы НАБУ, НАЗК, САП и ВАКС. Если украинские суды так и будут оставаться в руках политиков, если КСУ будет рушить всю антикоррупционную систему одним скандальным решением, если при власти постоянно будут люди, заинтересованные в сохранении коррупции, а не искоренении ее – то через каких-то 10 лет Украина может превратиться в самое настоящее Перу.