Шевченковский райсуд Киева 21 октября оставил под стражей Андрея Антоненко, который обвиняется в убийстве журналиста Павла Шеремета. После решения суда под его зданием вспыхнули столкновения между протестующими и силовиками.

Прямую трансляцию из-под здания Шевченковского райсуда, где начались столкновения, в своем фейсбуке вел активист Сергей Стерненко.

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Столкновения вспыхнули после того, как суд огласил свое решение – оставить Андрея Антоненко под стражей еще на два месяца.

Такое решение суд одобрил несмотря на то, что Антоненко находится под стражей уже почти год, а все это время десятки людей заявляют о готовности взять волонтера на поруки.

Своего апогея столкновения между протестующими и силовиками достигли, когда подозреваемого пытались вывезти из суда. Правоохранители образовали цепь, которой оттеснили активистов.

Известно о по меньшей мере одном пострадавшем в результате столкновений. Как рассказали очевидцы, правоохранители в цепи просто затоптали мужчину. Ему понадобилась помощь скорой.

Мужчина пострадал в столкновениях с правоохранителями: смотрите видео

После этого автозак, в котором находился Андрей Антоненко, смог уехать от суда и поехать в сторону СИЗО, а недолгое противостояние закончилось. Активисты же остались под судом, где выкрикивали лозунги в поддержку Антоненко и против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Столкновения под судом по Антоненко: смотрите видео (осторожно! Нецензурная лексика)

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