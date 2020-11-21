Президент России Владимир Путин продлил санкции против европейских стран. Они охватывают торгово-экономическую сферу. В частности, под запрет подпадает ряд продуктов из стран, которые поддержали санкции против России.

Продуктовое эмбарго Путин продлил на 2021 год. Об этом сообщает Интерфакс. Заметим Иммунитет от преследований: как Путин пытается усыпить внимание общества Какие страны попали под санкции от Путина США, ЕС, Австралия, Норвегия и Канада – с 2014 года;

Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн – с 2015 года;

Украина – с 2016 года. Какие продукты из Европы под запретом в России мясо и мясная продукция;

молоко и молочная продукция;

рыба и рыбная продукция;

овощи и фрукты;

жир животных;

животное масло. В 2015 году Путин издал указ, согласно которому продукты из "санкционных" стран должны уничтожать. Заметим! В США рассказали, что режим Путина устает от санкций. Заместитель госсекретаря США Стивен Биган отметил: российскому правительству приходится принимать все более сложные решения в контексте привлечения ресурсов. Подробнее читайте здесь.