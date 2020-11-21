Продукты под запретом: Путин продолжил контрсанкции относительно Запада
Президент России Владимир Путин продлил санкции против европейских стран. Они охватывают торгово-экономическую сферу. В частности, под запрет подпадает ряд продуктов из стран, которые поддержали санкции против России.
Продуктовое эмбарго Путин продлил на 2021 год. Об этом сообщает Интерфакс.
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Какие страны попали под санкции от Путина
- США, ЕС, Австралия, Норвегия и Канада – с 2014 года;
- Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн – с 2015 года;
- Украина – с 2016 года.
Какие продукты из Европы под запретом в России
- мясо и мясная продукция;
- молоко и молочная продукция;
- рыба и рыбная продукция;
- овощи и фрукты;
- жир животных;
- животное масло.
В 2015 году Путин издал указ, согласно которому продукты из "санкционных" стран должны уничтожать.
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