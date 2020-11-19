Кабмин до конца недели планирует передать в Верховную Раду проект госбюджета ко второму чтению. Ранее председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев высказал предположение, что главную смету страны могут не успеть рассмотреть до конца 2020 года.

Правительство дорабатывает проект бюджета

Сейчас правительство завершает работу над проектом госбюджета. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в Раде,

– сказал Мокан.

Правительство активно ведет переговоры с МВФ

С Международным валютным фондом согласовывают не только пункты сметы страны, но и вопрос о независимости Нацбанка и ряд антикоррупционных законопроектив.

"Это фактически три глобальных вопроса, которые нужно будет согласовать с МВФ, предложить алгоритм решения этих вопросов, предложить проекты документов и принять бюджет, и выходить на конструктив по поводу получения транша", – отметил парламентарий.

Когда могут принять бюджет-2021

Ранее пессимистические прогнозы звучали от председателя парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Даниила Гетманцева. Он предположил, что Верховная Рада не успеет проголосовать за проект госбюджета-2021 не только до 1 декабря, но и вообще до конца 2020 года.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук предполагала, что, скорее всего, главной сметой страны парламентарии займутся в середине декабря.

Что известно о госбюджете-2021?

Проект госбюджета правительство утвердило еще в сентябре. 6 ноября Верховная Рада поддержала документ в первом чтении. Теперь обновленный проект сметы Кабмин должен снова передать Раде. Проект госбюджета правительство утвердило еще в сентябре. 6 ноября Верховная Рада поддержала документ в первом чтении. Теперь обновленный проект сметы Кабмин должен снова передать Раде.

Главное о госбюджете-2021 / Инфографика 24 канала