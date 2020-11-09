Автор и ведущая 24 канала Марьяна Романяк создала проект "Родные" вместе с одноименным благотворительным фондом. С начала у них была одна цель – сделать так, чтобы украинцы больше интересовались усыновлением, ведь до сих пор эта тема в обществе – табу. В Украине не принято рассказывать о том, что ребенка взяли из приюта – все из-за страха осуждения и непонимания.

Именно поэтому для команды было непросто найти героев программы, которые откровенно на всю страну поделились бы очень личным опытом. Однако это удалось сделать, для проекта 24 канала нашли 10 особенных счастливых историй, которые изменили жизнь людей.

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Марьяна Романяк рассказала, что во время съемки и монтажа программ иногда было трудно сдерживали слезы. Все потому, что темы очень важны. "Иногда копаешься в таких глубинах души людей и говоришь с ними о том, о чем они не говорили никогда. В Украине существует тайна усыновления, поэтому мы четко знали, что не все герои будут готовы говорить о том, что они усыновили детей", – отметила автор.

Мы очень сложно искали наших первых героев. Даже был момент, что мы думали, что эта программа не выйдет в эфир, потому что мы с командой постоянно получали отказы,

– заявила Романяк.

Первый сезон проекта «Родные» начался с удивительной истории – у пары был диагноз "бесплодие", однако после усыновления женщина забеременела, у них появился 2 ребенок.

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Далее были еще 9 личных счастливых историй, которыми герои проекта поделились со всей страной. Их пример вдохновлял украинцев, которые думали об усыновлении, но сомневались.



Злата и Лука Шмилиховски – герои первого выпуска проекта / Фото из семейного архива

Проект помог некоторым детям найти родителей

В конце каждой программы были истории воспитанников детских домов, которые, как и все дети, мечтают, любят конфеты, иногда балуются и больше всего на свете хотят оказаться в объятиях своих папы и мамы. По завершению проекта 2 детей из детских домов на Львовщине нашли свои семьи.

За весь период мы получили около 100 звонков. Сейчас мы сопровождаем 5 семей на пути к усыновлению, которым предоставляем информационную и психологическую поддержку. Верим, что благодаря нашим совместным усилиям каждый ребенок сможет найти своих родителей, а родители – своего ребенка,

– сказала представительница фонда "Родные" Марта Красногор.

В Украине более 6 тысяч детей до сих пор не имеют своей семьи. Марьяна Романяк призналась, что ее мечта – чтобы не было сирот.

Люди могут стать наставниками

Подготовительным шагом к усыновлению она считает наставничество. "Любой может стать наставником для ребенка. Для этого нужно немного. Вы проходите определенный курс обучения, подписываете договор и становитесь наставником для одного ребенка из интерната. Это значит, что раз в неделю вы приходите на час к ребенку", – отметила Романяк .



Марьяна Романяк / Фото Тарас Розумович

Наставник и ребенок могут вместе изучать английский, другие уроки, заниматься рисованием, говорить о книгах или просто общаться. Таким образом ребенку уделяют время, знания, помогают выбрать будущую профессию.

Детям нужна эта социализация,

– пояснила автор проекта.

Команда проекта «Родные» готовит новый сезон и расскажет новые счастливые истории усыновления.

Важно! Посмотреть все выпуски проекта «Родные» о счастливых историях усыновления можно по ссылке.