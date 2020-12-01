В Центре противодействия коррупции раскритиковали законопроект о восстановлении ответственности за ложь в декларации, который наработала рабочая группа Верховной Рады. Согласно документу, депутаты предлагают только штрафы и общественные работы.

Никто не хочет себя подводить под тюрьму. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире 24 канала.

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Расцветание коррупции

По его словам, с теми наказаниями, которые предлагает рабочая группа, коррупция расцветет с новой силой.

То, что они предлагают сейчас – это не просто убийство системы контроля над состоянием должностных лиц. Это насмешка над справедливостью,

– отметил Шабунин.

Теперь никто ничего не боится

По мнению эксперта, теперь никто из депутатов не будет бояться скрывать свои незаконно заработанные миллионы. Ведь зачем это делать, если максимальное наказание – это штраф.

Лишение и ограничение свободы



Он отметил, что юридически есть большая разница между лишением и ограничением свободы:

лишение свободы – это тюрьма;

ограничение свободы – это жизнь в общежитии с правом отлучаться за разрешением руководства и пользоваться гаджетами.

Отметим! Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект об ответственности за недостоверные данные в декларациях уже на этой неделе.

Шабунин подтвердил, что рабочая группа должна была работать публично: привлекать к обсуждениям экспертов. Зато она работала закрыто, чтобы затянуть процесс.

Еще год лжи

"Если к концу 2020 года не восстановят уголовную ответственность за ложь в декларациях, то депутаты и другие чиновники получат еще год возможности постоянно врать", – также отметил глава Центра противодействия коррупции.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на установлении строгой уголовной ответственности за ложь в декларациях. Подробнее о конституционном кризисе в Украине читайте здесь.