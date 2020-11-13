На министра здравоохранения Украины Максима Степанова началось неприкрытое наступление со стороны народных депутатов Украины, цель которого уволить министра и на его место поставить ручного госчиновника.

Об этом в своем обращении к врачам отметил председатель Независимого профсоюза работников БСЭМП Виктор Евтушенко.

Степанов едва ли не первый министр, который, несмотря на высоту своего поста, не презрел засучить рукава и проникнуться реалиями сегодняшних рядовых работников службы экстренной медицинской помощи Киевщины. В частности стоит вспомнить его недавнее дежурство в составе бригад Броварской станции и Бородянской СЭМП. Именно во время таких ревизорских поездок Максим Степанов обнаружил множество злоупотреблений и халатных отношений к своим обязанностям со стороны руководителей, которые думают не о развитии службы ЭМП, а только о собственных обогащениях,

– говорится в обращении.

Евтушенко также добавил, что за то короткое время, которое Степанов занимал должность министра, было решено много проблемных моментов, даже в условиях коронакризиса и почти полностью разрушенной медицинской системы.

"Общеизвестно, что требуется определенное время для того, чтобы проанализировать состояние своего хозяйства, запланировать первые крайне необходимые шаги и воплотить их в жизнь. Но времени для работы Степанову отвели слишком мало, и уже требуют конкретных результатов. Наверное это было бы правильно, если бы он получил по наследству не руины медицинской отрасли, а хотя бы то, что напоминало бы перспективу развития именно сейчас", – отметил медик.

Он также призвал поддержать действующего министра, поскольку сохранение и развитие медицинской системы должно быть одним из приоритетных интересов государства и общества.

Без нашей поддержки достичь положительных результатов невозможно. Ну, не может один человек самостоятельно тянуть локомотив на своих плечах без помощи всех причастных к медицинской отрасли. В этом должны быть заинтересованы все жители Украины, а тем более – чиновники, которые наделены властью. Вместе с тем видим из года в год одно и то же – вместо помощи и понимания начинают "топить" чиновников, чтобы иметь корыстные выгоды от увольнения успешных современных менеджеров,

– подытожил Виктор Евтушенко.