До выборов в США остались считанные дни. Что будет с долларом, если президентом станет Джо Байден или Трамп удержит свое президентское кресло?

Как курс доллара зависит от выборов

Выборы – это всегда время неопределенности и нестабильности. Новый руководитель государства – это изменение внутренней и внешней политики, а следовательно непредсказуемые последствия. Поэтому накануне выборов, где соревнуются действующий президент Дональд Трамп от республиканцев и демократ Джо Байден, доллар нестабилен.

В материале 24 канала собрали прогнозы американских экспертов относительно доллара после выборов президента в США, которые состоятся 3 ноября.

К теме Выборы президента в США: когда и как будут проходить

Что прогнозируют эксперты для доллара

Валютные эксперты американской компании Infinity International объясняют, что может происходить с долларом, если выиграет Трамп или Байден.

..., если победит Байден

Победа Джо Байдена может ослабить американский доллар в долгосрочной перспективе. Байден может уменьшить его покупательную способность путем повышения налогов, а также уменьшением конкурентоспособности, если снизит тарифы для международной торговли.

..., если победит Трамп

Второй срок Дональда Трампа может сохранить крепкий доллар США, поскольку он, вероятно, продолжит тарифную политику в отношении Китая и Европы. Действующий президент пообещал снижение налогов, что может увеличить расходы населения и производительность.

"Сильный доллар" в избирательной программе

"Прочность американского доллара" является популярной темой в рамках риторической кампании многих кандидатов, участвовавших в президентских выборах.

Годами Дональд Трамп жаловался на слишком крепкий доллар, из-за которого страдает внешняя торговля. Но в разгар пандемии коронавируса Трамп все же признал, что сейчас очень важно иметь крепкий доллар.

Трамп сказал, что хочет более слабый доллар, но то, что он сделал, только укрепило доллар,

– рассказал валютный стратег Нед Румпелтин.

Американский экономист Натан Шитс в комментарии CNBC рассказал, что подход администрации Байдена к американскому доллару еще более неопределенный, чем в случае с Трампом..

К доллару действительно неоднозначные чувства. С одной стороны, укрепление доллара является сигналом доверия рынка к Соединенным Штатам, и это привлекательно. С другой стороны, более сильный доллар также означает сопротивление для торговли,

– сказал Шитс.

Почему стабильность доллара важна для мира

На сегодняшний день более 61% всех резервов иностранных банков номинированы в долларах США, сообщает Международный валютный фонд (МВФ). Много резервов находятся в наличных или американских облигациях, например, казначейства США. Также примерно 40% мирового долга в долларах.



Подробнее о становлении доллара как мировой резервной валюты читайте в нашем материале На сегодняшний день более 61% всех резервов иностранных банков номинированы в долларах США, сообщает Международный валютный фонд (МВФ). Много резервов находятся в наличных или американских облигациях, например, казначейства США. Также примерно 40% мирового долга в долларах.Подробнее о становлении доллара как мировой резервной валюты читайте в нашем материале Как доллар стал мировой резервной валютой: интересные факты

Обратите внимание Голос Америки: почему для Украины очень важен результат выборов в США

Прогнозы, которые не касаются выборов

Бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia и преподаватель Йельского университета Стивен Роуч предсказывает резкое падение доллара на фоне растущего дефицита текущего счета и сокращения внутренних сбережений. По его мнению, доллар может обвалиться на 35% до конца 2021 года. Подробно его аргументы мы описали в материале Доллар резко обвалится и статус резервной валюты его не спасет, – американский эксперт.

Что происходило с долларом в 2020

В 2020 году заговорили о шатком положении доллара и его вероятной потере своего доминантного положения в мире. И неудивительно, ведь в этом году доллар обвалился до своего двухлетнего минимума, а по отношению к евро – упал еще ощутимее.

Политика стимулирования США несколько ослабила доллар. Но как видно из графика, при президентстве Трампа доллар был крепче, чем в период с 2004 по 2014. Правда, стремительное укрепление доллара пришлось на последние годы президентства Обамы, а Трамп пришел к власти уже в условиях прочного доллара.

Индекс доллара с 2002 по 2020 годы / Libertex

Альтернативы доллару

Рано говорить о том, какая валюта заменит доллар, несмотря на то, что американский зеленый, несмотря на турбулентность, крепко держится на своей позиции. Однако определенную конкуренцию доллару в будущем могут составить китайский юань и евро.

Китайский юань против доллара

Отношения между Китаем и США довольно напряженные. Интересно, что эксперты издания The Economist правильно спрогнозировали мировой экономический кризис в 2020 году. Только они не предусмотрели коронавирус, а считали, что причиной станет торговая война между Китаем и США.

Летом в Китае заговорили об угрозе их "отрезания" от доллара. Поэтому в Китае раздаются призывы к усилению национальной валюты юаня. Таким образом, хотят уменьшить свою зависимость от американского доллара.

Интернационализация юаней ранее была бы полезной. Теперь она становится необходимой,

– сказал экономист Шуанг Дин.

В первом квартале доля юаней в мировых валютных резервах превысила 2%. В июне она также обогнала швейцарский франк, став пятой наиболее часто используемой валютой для международных платежей, с долей 1,76%, сообщает SWIFT.

Евро против доллара

Валюта ЕС также является серьезной альтернативой доллару. За последний год она ощутимо укрепилась по отношению к доллару и по состоянию на 30 октября курс евро к доллару – 1,17. Европейскому Союзу удалось быстро отреагировать на экономические вызовы, связанные с коронавирусом, чем он укрепил позиции своей валюты.

Курс евро к доллару за последние 12 месяцев / Libertex

Влияние выборов на курс гривны к доллару

Если доллар существенно укрепится или подешевеет, то это конечно же отразится на курсе украинской гривны по отношению к доллару. Однако это далеко не единственный фактор, который влияет на курс. Для Украины сейчас большую роль играют внутренние факторы, такие как отношения с МВФ, объемы продаж аграриев, отношение инвесторов к ОВГЗ и тому подобное.

Прогнозы курса гривны к доллару в 2021

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

за доллар в 2021 году. В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар .

. МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,9 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривни в 2021 году.

Выборы в США 2020: главные вопросы

Когда состоятся: Выборы состоятся во вторник, 3 ноября. Однако благодаря избирательной системе в США значительная часть избирателей уже проголосовала. Среди них, кстати, и кандидаты на пост главы государства.

Сколько проголосовали: По состоянию на 29 октября более 80 миллионов избирателей проголосовали досрочно: по почте или лично. Оба кандидата также отдали свои голоса.

О чем свидетельствуют опросы: Согласно соцопросам, лидирует Джо Байден, кандидат от демократов. Согласно данным The Guardian поддержка Байдена достигает 51,6%, а Трампа – 43,1%. Однако это не означает, что победа в кармане демократа. На прошлых выборах, в 2016 году, Хиллари Клинтон также лидировала по соцопросам и даже суммарно набрала больше голосов, чем Трамп. Но из-за особенностей избирательного процесса победу все же получил республиканец.

Советуем ознакомиться Главный соперник Трампа и противник России: биография Джо Байдена

Какова избирательная система в США: Президента США не выбирают непосредственно американские граждане, а так называемая коллегия выборщиков, состоящая из 538 представителей 50 штатов и столицы Вашингтона. От каждого штата есть разное количество представителей в зависимости от численности населения. В случае победы кандидат забирает все голоса этого штата. Поэтому выигрывает не тот кандидат, за которого проголосовало больше людей, а тот, кто получил поддержку большего числа представителей.