В Украину идет похолодание: какой будет погода в ближайшие дни
В Украине похолодает и пройдут дожди 16 и 17 октября, в частности в северных и западных областях. Между тем в южных и восточных регионах будет тепло.
Прогноз на 16 октября
В западных областях температура ночью опустится до +4...+9 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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- Днем 16 октября на Западе будет +8...+13 градусов.
- На севере Украины ночью будет +7...+12, а днем – +12...+17 градусов.
Где ждать осадков
- Дожди пройдут 16 октября в западных и северных областях. В этих регионах также прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
- На Юге и Востоке 16 октября дневная температура достигнет +9...+14, а ночная – +19...+24 градуса. Ветер в этих регионах прогнозируют юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
- В Киеве будет местами дождливо. Днем прогнозируют +13...+15, а ночью – +10...+12 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 16 октября, от Укргидрометцентра
Прогноз на 17 октября
- Во всех регионах Украины, кроме Востока, пройдут дожди.
- В Карпатах выпадет мокрый снег.
- В северных и западных областях ночью будет +4...+9 градусов, а днем – +8...+13 градусов.
- В других регионах – +15...+20 днем и +9...+14 градусов ночью. Ветер северо-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Погода в Киеве
17 октября в столице прогнозируют дожди и северо-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Дневная температура – +10...+12 градусов, а ночная – +7...+9 градусов.