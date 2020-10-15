В Украине похолодает и пройдут дожди 16 и 17 октября, в частности в северных и западных областях. Между тем в южных и восточных регионах будет тепло.

Прогноз на 16 октября В западных областях температура ночью опустится до +4...+9 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Также интересно Карпаты в снегу: температура опустилась до нуля градусов – фото Днем 16 октября на Западе будет +8...+13 градусов.

На севере Украины ночью будет +7...+12, а днем ​​– +12...+17 градусов. Где ждать осадков Дожди пройдут 16 октября в западных и северных областях. В этих регионах также прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

На Юге и Востоке 16 октября дневная температура достигнет +9...+14, а ночная – +19...+24 градуса. Ветер в этих регионах прогнозируют юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве будет местами дождливо. Днем прогнозируют +13...+15, а ночью – +10...+12 градусов. Прогноз погоды на пятницу, 16 октября, от Укргидрометцентра Справка. Теплее всего в Киеве 16 октября было в 2018 году, когда температура составила +23,4 градуса. Холодное всего было в 1976 году. Тогда ночью было -4,9 градуса. Прогноз на 17 октября Во всех регионах Украины, кроме Востока, пройдут дожди.

В Карпатах выпадет мокрый снег .

. В северных и западных областях ночью будет +4...+9 градусов, а днем – +8...+13 градусов.

В других регионах – +15...+20 днем ​​и +9...+14 градусов ночью. Ветер северо-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Погода в Киеве 17 октября в столице прогнозируют дожди и северо-восточный ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Дневная температура – +10...+12 градусов, а ночная – +7...+9 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 17 октября, от Укргидрометцентра