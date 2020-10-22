Погода в Украине в пятницу, 23 октября, будет солнечной и теплой. На всей территории Украины синоптики не прогнозируют осадков. Максимальная температура составит +20...+22 градуса.

А вот на Западной Украине будет прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На Западной Украине утро будет безоблачным, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Температура воздуха +15...+17 градусов. Небо на востоке нашей страны будет покрыто облаками. Однако осадков не ожидают. Температура воздуха будет держаться на уровне +16...+18 градусов.

На севере Украины облачная погода продержится весь день. В то же время воздух там прогреется до +16...+18 градусов. На юге будет теплее всего. Ясная погода там продержится весь день. Столбики термометров покажут +19...+21 градус.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.

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Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 23 октября:

Ужгород – +14...+16

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +16...+18

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Суммы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18



Прогноз погоды в Украине на пятницу, 23 октября / Фото Укргидрометцентра