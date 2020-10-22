Прогноз погоды на 23 октября: в Украину возвращается тепло
Погода в Украине в пятницу, 23 октября, будет солнечной и теплой. На всей территории Украины синоптики не прогнозируют осадков. Максимальная температура составит +20...+22 градуса.
А вот на Западной Украине будет прохладно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Важно В Украину вернется тепло до +20 градусов: прогноз
На Западной Украине утро будет безоблачным, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Температура воздуха +15...+17 градусов. Небо на востоке нашей страны будет покрыто облаками. Однако осадков не ожидают. Температура воздуха будет держаться на уровне +16...+18 градусов.
На севере Украины облачная погода продержится весь день. В то же время воздух там прогреется до +16...+18 градусов. На юге будет теплее всего. Ясная погода там продержится весь день. Столбики термометров покажут +19...+21 градус.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Воздух прогреется до +16...+18 градусов.
Актуально Зима уже в горах: на Драгобрате намело 10 сантиметров снега – фото
Температура воздуха в городах Украины в пятницу, 23 октября:
Ужгород – +14...+16
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +19...+21
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Суммы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +17...+19
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +16...+18
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 23 октября / Фото Укргидрометцентра