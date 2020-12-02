Мороз и снегопад: какой будет погода на День святого Николая
Погода на День святого Николая, 19 декабря, будет по-настоящему зимней. В Украине ударят морозы, а также сильно будет снежить.
Что прогнозируют синоптики
Так, с 18 декабря в Украине будет становиться все холоднее. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.
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На праздник Николая средняя температура воздуха составит около -3 градуса, ночью столбики термометров будут опускаться еще ниже.
В период с 18 по 28 декабря могут даже быть морозы до -13 градусов.
Будет ли снег на День святого Николая
В течение 18 – 19 декабря Украину засыпет снегом. Он даже немного полежит на улицах, ведь морозы не будут спадать.
Хотя самый большой снежный покров синоптики обещают все-таки перед праздником – 15 декабря. Правда, тогда температура будет плюсовой.
К слову, зимняя погода, которая накроет Украину на Николая, продержится до конца декабря. Зато на Новый год прогнозируют оттепель.
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