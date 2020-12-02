Погода на День святого Николая, 19 декабря, будет по-настоящему зимней. В Украине ударят морозы, а также сильно будет снежить.

Что прогнозируют синоптики

Так, с 18 декабря в Украине будет становиться все холоднее. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

Кстати Какой будет погода на Новый год: что говорят синоптики

На праздник Николая средняя температура воздуха составит около -3 градуса, ночью столбики термометров будут опускаться еще ниже.

В период с 18 по 28 декабря могут даже быть морозы до -13 градусов.

Будет ли снег на День святого Николая

В течение 18 – 19 декабря Украину засыпет снегом. Он даже немного полежит на улицах, ведь морозы не будут спадать.

Хотя самый большой снежный покров синоптики обещают все-таки перед праздником – 15 декабря. Правда, тогда температура будет плюсовой.

К слову, зимняя погода, которая накроет Украину на Николая, продержится до конца декабря. Зато на Новый год прогнозируют оттепель.

Подробнее Снега и оттепели: какой будет погода в декабре – прогноз синоптика