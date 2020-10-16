Евросоюз ждет от Украины большего прогресса в реформах. Однако госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляет, что за последний год есть ощутимые сдвиги. Власть Владимира Зеленского внедряет необходимые изменения, а основу некоторых из них заложили еще при президентстве Петра Порошенко.

Проблемы и успехи Украины в реформах

Госпожа посол Германии в Украине Анки Фельдгузен в интервью "Европейской правде" заверила, что и она, и ее коллеги откровенно говорят с украинским руководством о проблемах – но нет сомнений, что команда Зеленского будет идти в ЕС и НАТО.

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По ее словам, суть итогового заявления саммита Украина – ЕС в том, что Евросоюз ждет от Украины большего прогресса в реформах.

Это – сфера правосудия, это противодействие коррупции и деолигархизация. Эти три направления подчеркиваются очень четко,

– сказала Фельдгузен.

Однако решение саммита одновременно поддерживает Украину – в тех отраслях, где есть прогресс.

Дипломат привела в пример "Саммит.Дия", который состоялся недавно в Киеве. По ее словам, Германия и примерно не имеет того успеха, которого уже достигла Украина в вопросе электронных отношений между государством и его гражданами.

Она добавила, что с украинским руководством есть очень живое общение, они хорошо осознают проблемные вопросы.

Прогресс за Зеленского и Порошенко

Фельдгузен отметила, что реформы в Украине начались еще при президентстве Порошенко, после 2014 года.

Поэтому действительно есть сферы, в которых действия президента Зеленского основываются на том, что было сделано до него,

– рассказала госпожа посол.

В частности, при Порошенко создали почти всю антикоррупционную структуру, а президент Зеленский с запуском Высшего антикоррупционного суда завершил эту работу.

Однако вспомнила и анбандлинг "Нафтогаза" (разделение энергетического монополиста по требованиям права ЕС), который за время Порошенко так и не удавалось завершить. А также реформу рынка земли, которую удалось провести именно Зеленскому.

"Словом, за последний год прогресс есть, мы его видим", – подытожила дипломат.

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Стремление украинских властей в Европу

Фельдгузен обратила внимание на то, что у представителей действующей власти есть эмоциональная, человеческая связь с Европой.

Кроме того, народ Украины четко сделал свой выбор в 2013 – 2014 годах, и сейчас контролирует, чтобы курс руководства государства был точно таким. Это, по мнению дипломата, дает уверенность, что Украина будет оставаться на пути в Европу.