Повлиять на практику принятия действующим составом Конституционного Суда решений, угрожающих нацбезопасности, нельзя юридическим способом. Поэтому нужно прибегать к политико-правовым решениям, чтобы остановить угрозу нацбезопасности.

В истории Украины не было подобных прецедентов, когда президент вносит законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КСУ. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил представитель президента в Конституционном Суде, нардеп Федор Вениславский.

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По его словам, не было и таких случаев, когда КСУ принимал решения с "четким системным нарушением "Конституции, закона о Конституционном суде и регламента КСУ, закона о предотвращении коррупции.

А юридических механизмов остановки такого произвола действующее законодательство не содержит. Поэтому нужно применять политико-правовые меры, чтобы остановить реальные угрозы национальной безопасности, порожденные этим решением

– отметил Вениславский.

Нардеп добавил, что таких прецедентов, конечно, нет, однако после фактически антиконституционного переворота необходимо действовать уже политико-правовыми средствами, совместными действиями президента и парламента.

Представитель президента в КСУ также считает, что угрозы национальной безопасности, которые возникли после решения суда хуже, чем негативные последствия, которые может иметь принятие Верховной Радой предложенного президентом Владимиром Зеленским закона.

Вениславский отметил, что сами судьи КС никогда сами не прекратят свои полномочия, поскольку "весь суд, за небольшим исключением, фактически действовал в условиях конфликта интересов".

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