С отопительным сезоном в Украине не должно возникнуть никаких проблем. В то же время не изменится и система субсидий по уплате за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в комментарии изданию The Page.

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С отопительным периодом нет сложностей

По словам Марченко, в последнее время на украинском рынке появилось больше поставщиков газа. Поэтому у людей появилась возможность решать, с кем лучше работать. В частности, одним из таких поставщиков является НАК "Нафтогаз Украины".

"Я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и есть рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне. Более того, на этот отопительный сезон прогнозируем более низкий уровень цен – ниже, чем в прошлом году, если считать в целом", – отметил министр.

Система субсидий фактически останется такой же, как и в прошлом году

Глава Минфина подчеркнул, что ничего не изменится. Возможно, станет меньше субсидиантов, поскольку вырастет уровень минимальной заработной платы. Соответственно определенная категория граждан уже не потребует субсидии, а сможет самостоятельно все оплатить.

Правда, сколько останется субсидиантов в 2020 году, Марченко сказать не мог. Он объяснил это тем, что пока таких расчетов нет и только сейчас Украина начинает входить в отопительный сезон.

Этот год – сложный с точки зрения базовых расчетов. На карантин был закрыт бизнес, было падение экономической динамики. Поэтому рано говорить, каким будет количество субсидиантов. Мы исходим из предположения, что учитывая стоимость газа и уровень социального обеспечения их должно быть не больше, чем в прошлом году,

– подчеркнул чиновник.

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Сколько государство планирует выделить на субсидии

Министр утверждает, что на 2021 предусмотрено 36,6 миллиарда гривен именно на выплату субсидий. И получат их именно те категории, которые больше всего в этом нуждаются. То есть, те слои населения, кому семейный совокупный доход не позволяет безболезненно или самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.

"Сейчас я не могу сказать точную сумму, но там рассчитывают совокупный доход семьи, площадь помещений, в которых проживает эта семья, и соответствующим образом рассчитывают показатель субсидии", – констатировал он.