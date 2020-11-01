Есть самый, наверное, интересный и необычный миф, связанный с выборами президента. Он гласит, что каждый раз накануне голосования, в котором принимает участие собирающийся на второй срок глава государства, пробуждается дух отца-основателя США Джорджа Вашингтона.

Пробуждается первый президент и самая, наверное, популярная историческая фигура в США, для того, чтобы наложить проклятие на идущего на второй срок кандидата. Причем, приведение возвращается с того света и прибегает к чарам исключительно из соображений защиты конституции и американского народа. Подробнее об этом – в видеоблоге "Большой мир" на 24 канале.

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Новое поверье

Поверье это относительно новое. Оно появилось уже после Второй мировой войны, в годы которой США возглавлял Франклин Делано Рузвельт.



Делано Рузвельт / Фото Getty Images

Мистер Рузвельт был единственным президентом, презревшим традицию не выставлять свою кандидатуру на третий срок и избирался на высший пост, даже не трижды, а четырежды. Традиция, нарушенная Рузвельтом, к слову, была заложена именно Джорджем Вашингтоном.

Поговаривают, что покойный президент так разозлился из-за наплевательского отношения к своему наследию, что сперва внушил законодателям идею внести в конституцию поправку, запрещающую баллотироваться на второй срок.

А потом решил еще и лично следить за ее исполнением, делая так, чтобы ни у кого из президентов не было даже малейшего шанса остаться на третий срок. Это и есть проклятие Джорджа Вашингтона.

Проклятие Джорджа Вашингтона

Проявляется оно в том, что даже очень популярный в первую свою каденцию президент, во время второго срока совершает ошибку за ошибкой, вредит экономике, ссорится с соседями и вляпывается в какие-то немыслимые скандалы.

В общем, беспокойный дух делает все, для того, чтобы рейтинг главы государства шел вниз и у избирателя не могла даже возникнуть мысль оставить этого президента еще на один срок.

Научные изыскания

Невероятно, но существование проклятия подкреплено вполне научными изысканиями. Еще в 2013 году журнал Economist опубликовал данные исследования, согласно которому, с начала ХХ века сразу у 11 президентов второй срок был куда менее успешным, чем первый.

И чаще всего с серьезными экономическими проблемами США сталкивались как раз тогда, когда в Белом доме сидел человек, избранный туда во второй раз.

Исключений за 100 с лишним лет набралось немного – второй срок был не хуже первого всего у 3 президентов:

Гарри Трумена;

Рональда Рейгана;

Билла Клинтона.



Гарри Труман, Билл Клинтон, Рональд Рейган / Коллаж 24 канала

Зловещие предзнаменования

Но снижение рейтингов и проблемы с экономикой – это еще не самое худшее, что обещают президенту зловещие предзнаменования.

За главами государства в США присматривает не только в общем-то благожелательный дух Джорджа Вашингтона. Многие верят в то, что американские президенты могут находиться еще и в окружении далеко не дружелюбных индейских духов, натравленных на политиков обманутым вождем.

Индейское племья шауни

В начале XIX века глава индейского племени шауни по имени Текумсе не смог найти общий язык с американской администраций, претендующей на индейские земли, вступил в войну с армией США, в которой был убит.

По преданию, прежде, чем умереть, вождь проклял врагов особым индейским проклятием. Вероятно, руководствуясь какой-то мифической арифметикой своего племени, он пообещал, что каждый президент, избранный или переизбранный в год, который без остатка делится на 20, будет умирать не своей смертью еще до окончания своих полномочий.



Племья шауни / Фото Getty Images

Умерли не от старости

4 американских президента, убитых во время нахождения на высшем посту, – Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди – были избраны как раз в годы, делящиеся на 20.

Линкольн – в 1860 году;

Графилд – в 1880 году;

Мак-Кинли – в 1900 году;

Кеннеди – в 1960 году.

Еще несколько президентов, избранных в проклятые Текумсе годы, умерли на посту от пневмонии, сердечных приступов и прочих недугов. 7 глав государства, чье правление началось или продолжилось с победы на выборах в год, делящийся без остатка на 20, умерли не от старости.

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Кто нарушил страшную традицию

Первым, кто смог нарушить эту страшную традицию, стал Рональд Рейган, избранный в 1980 году. В 2000 году американцы проголосовали за Джорджа Буша-младшего, который тоже благополучно досидел до конца своих полномочий. С тех пор прошло 20 лет и нынешний 2020 год – очередной год проклятия Текумсе.



Джордж Буш-младший / Фото Associated Press

В Вашингтоне любят говорить, что проклятие это распространялось всего на 7 президентов и давно уже не действует. Но сами американцы не очень-то в это верят и считают, что Рейгану и Бушу могло просто повезти.

А это значит, что президенту США в ближайшие 4 года надо быть очень и очень осторожным. Даже если он современный рациональный человек и не верит во все эти байки про духов и индейские проклятия. И без них времена сейчас крайне неспокойные и далеко небезопасные.