Экс-лидера Франции обвинили в коррупции: прокуратура требует для него до 4 лет тюрьмы
Французская прокуратура потребует для бывшего президента Франции Николя Саркози до 4 лет лишения свободы, 2 из которых – условно. Саркози обвиняют в коррупции и злоупотреблении своим служебным положением.
Такой же срок лишения свободы запросили для двух других фигурантов дела. Об этом сообщает BFM TV.
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Вместе с экс-главой Франции в коррупции обвиняют адвоката бывшего президента Тьери Эрцог и бывшего судьи Кассационного суда Жильбер Азиберу. Расследование касается так называемого дела о прослушке.
Детали дела
- Следствие считает, что в 2014 году Саркози получил конфиденциальную информацию о ходе заведенного против него "дела Бетанкур". Речь идет об обвинениях против Саркози в незаконном получении денег от бывшей владелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.
- Из прослушивания телефонных разговоров экс-президента и его адвоката стало известно, что он предлагал судье Кассационного суда Жильбер Азиберу престижную должность в Монако в обмен на информацию.
- В середине октября Саркози выдвинули еще одно обвинение – следствие считает, что он получил от ливийского лидера Муаммара Каддафи до 50 миллионов евро на президентскую кампанию 2007 года.
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Что известно о Николя Саркози: главное
- Николя Саркози начал свою политическую карьеру в 22 года. Тогда он стал членом горсовета одного из пригородов Парижа.
- До своего президентства он прошел путь от одного из самых молодых мэров Франции через должности члена Национальной ассамблеи, а также главы министерств внутренних дел и финансов Франции.
- Когда он был председателем Европейского совета министров, Саркози хотел выдвинуть предложение о включении Украины в Европейский Союз.
- Кроме того, он запомнился своим участием в урегулировании российско-грузинской войны 2008 года. Именно Николя Саркози был автором плана мирного урегулирования.
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