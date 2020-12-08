Французская прокуратура потребует для бывшего президента Франции Николя Саркози до 4 лет лишения свободы, 2 из которых – условно. Саркози обвиняют в коррупции и злоупотреблении своим служебным положением.

Такой же срок лишения свободы запросили для двух других фигурантов дела. Об этом сообщает BFM TV.

Важно Во Франции 23-го президента Саркози будут судить за коррупцию: детали дела

Вместе с экс-главой Франции в коррупции обвиняют адвоката бывшего президента Тьери Эрцог и бывшего судьи Кассационного суда Жильбер Азиберу. Расследование касается так называемого дела о прослушке.

Детали дела

Следствие считает, что в 2014 году Саркози получил конфиденциальную информацию о ходе заведенного против него "дела Бетанкур". Речь идет об обвинениях против Саркози в незаконном получении денег от бывшей владелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.

о ходе заведенного против него "дела Бетанкур". Речь идет об обвинениях против Саркози в незаконном получении денег от бывшей владелицы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. Из прослушивания телефонных разговоров экс-президента и его адвоката стало известно, что он предлагал судье Кассационного суда Жильбер Азиберу престижную должность в Монако в обмен на информацию.

в обмен на информацию. В середине октября Саркози выдвинули еще одно обвинение – следствие считает, что он получил от ливийского лидера Муаммара Каддафи до 50 миллионов евро на президентскую кампанию 2007 года.

Интересно Бывшему лидеру Кыргызстана отменили приговор за коррупцию

Что известно о Николя Саркози: главное