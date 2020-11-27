Офис генерального прокурора Украины отказался подписывать запрос в Австрию на экстрадицию Олега Бахматюка – некогда одного из богатейших людей мира. Именно дело бизнесмена стало одним из противоречий между офисом генпрокурора и НАБУ.

О том, что Офис генпрокурора не подписал запрос на экстрадицию Олега Бахматюка, сообщает издание KyivPost, ссылаясь на документы, которые есть в его распоряжении.

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В документе указано, что Офис генпрокурора отказался санкционировать экстрадицию Олега Бахматюка, поскольку "нет достаточных оснований" для запроса Австрии.

Коротко о деле Олега Бахматюка:

11 ноября 2019 года НАБУ задержала 7 человек по подозрению в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, которые в 2014 году НБУ предоставил ПАО "Виэйби Банк". Банк принадлежал тогда Олегу Бахматюку. НАБУ расследовало дело с октября 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. 100 томов уголовного дела о злоупотреблениях в VAB банке хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.